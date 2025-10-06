За последние 24 часа ВСУ потеряли 356 беспилотников, 57 единиц автомобильной военной техники, 16 танков и бронемашин, а также двадцать орудий полевой артиллерии и минометов. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В Министерстве обороны сообщили, что за последние сутки военные группировки войск «Север» взяли под контроль село Отрадное Харьковской области. Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции.

Российские военные нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Песчаного, Купянска, Петровки в Харьковской области, а также Новониколаевки и Ямполя в ДНР.

Потери ВСУ на этом участке составили до 230 военнослужащих. Также украинские силы потеряли семь боевых бронированных машин, 19 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Были уничтожены шесть складов боеприпасов ВСУ.

Тактическое положение также улучшили подразделения «Южной» группировки войск, заявили в Минобороны. Поражение было нанесено формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Платоновки, Северска, Закотного, Резниковки, Иванополья и Константиновка в Донбассе.

На этих направлениях ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия. Были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов ВСУ.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, подчеркнули в Минобороны. Российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Ивановки, Димитрова, Дорожного, Грузского, Торецкого, Артемовки и Красноармейска в ДНР.

В этих районах ВСУ потеряли более 410 военнослужащих, американский бронеавтомобиль MaxxPro и три пикапа.