Силы ПВО России за сутки сбили шесть снарядов HIMARS, ракету «Нептун» и 356 БПЛА

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть снарядов СЗО HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 356 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.

В ночь на 6 октября российские силы ПВО сбили 251 украинский дрон над Крымом, Курской, Белгородской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской, Орловской и Липецкой областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Ночью 6 октября обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ, двух человек госпитализировали.

В Нижегородской области один человек пострадал в результате отражения атаки БПЛА.