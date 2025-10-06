Российские подразделения освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Об это сообщает Telegram-канал «северной» группировки «Северный Ветер».

По данным военкоров, в результате решительных наступательных действий штурмовые подразделения 79 мсп и 7 омсп группировки сломили сопротивление противника. В итоге освобождено Отрадное.

Военный эксперт Андрей Марочко 2 октября говорил, то ВС РФ вытеснили подразделения ВСУ из населенного пункта в Харьковской области. Началась зачистка местности.

Ранее в Краснодарском крае два человека получили ранения в результате падения беспилотного летательного аппарата на территорию нефтеперерабатывающего завода в Туапсинском муниципальном округе.

