В США заявили об отсутствии у Украины необходимых для запуска Tomahawk систем

В распоряжении Украины нет систем, необходимых для доставки ракет Tomahawk. Об этом РИА Новости заявил подполковник Сухопутных сил США в отставке Эрл Расмуссен.

Отставной подполковник пояснил, что запуск этих снарядов можно осуществлять с эсминцев, подводных лодок или наземных систем Typhon, которые имеют четыре пусковые установки, вмещающие четыре ракеты.

«У Украины нет необходимых систем доставки», — сказал Расмуссен.

2 октября газета The Wall Street Journal сообщала, что США готовы впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Помимо этого, обсуждаются возможности поставок дальнобойных ракет Tomahawk и Barracuda.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что ракеты Tomahawk могут нанести России ущерб, но военные будут их сбивать. Он обратил внимание, что Вооруженные силы Украины применяли американские дальнобойные ракеты ATACMS. Глава государства отметил, что это оружие нанесло определенный ущерб РФ.