Талибан отказался отдавать авиабазу в Афганистане США

Спикер «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) Забиулла Муджахид заявил, что Афганистан не вернет США авиабазу Баграм. Об этом он сказал в интервью Sky News.

© Global look

«Афганцы никогда и ни при каких обстоятельствах не допустят передачи своей земли кому-либо», — подчеркнул талиб.

При этом Муджахид сообщил, что талибанское правительство провело переговоры с представителями США о повторном открытии посольства Афганистана в Вашингтоне и американского посольства в Кабуле.

В сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом хочет вернуть авиабазу Баграм, расположенную к северу от Кабула в Афганистане, потому что ее местоположение важно из-за близости к Китаю.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. 31 августа того же года США полностью вывели из республики свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.