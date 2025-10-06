В Госдуме высказались о запуске Украиной ракет Tomahawk

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет инфраструктуры для запуска ракет Tomahawk. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов, его цитирует ТАСС.

«Tomahawk — это сложная система, и ее просто так не запустишь. Наличие сегодня на Украине необходимой инфраструктуры для запуска Tomahawk пока не подтверждается. Это не значит, что они [страны Запада] не могут передать», — сказал парламентарий.

По его словам, ситуацию на поле боя не изменит никакое оружие, которое было и будет передано Киеву. Россия будет реагировать на любые изменения в оперативной обстановке и отвечать на нанесенные удары.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что передача ВСУ ракет Tomahawk обнулит позитивные тенденции в отношениях Вашингтона и Москвы и станет новым серьезным витком напряженности.

О том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачу дальнобойного оружия Tomahawk, стало известно 27 сентября. The Wall Street Journal писало, что об этом американский лидер заявил в ходе встречи с Владимиром Зеленским, однако соответствующие обязательства он брать на себя отказался.