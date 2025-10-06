Залужный заявил о вопиющей уязвимости Украины из-за Starlink

Сбои в работе системы спутниковой связи Starlink показали вопиющую уязвимость Украины и ее зависимость от западной поддержки в сфере космических технологий. Об этом написал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для украинского специализированного портала "Милитарный".

"В марте 2025 года впервые произошел глобальный сбой в работе системы связи Starlink, а 15 марта 2025 года Starlink временно "лег" уже по всей линии фронта. Все это продемонстрировало нашу вопиющую уязвимость", - отметил он.

Залужный также напомнил о временной приостановке передачи американских разведданных весной 2025 года, что существенно ограничило возможности ВСУ как в нанесении ударов западным оружием, так и в обороне.

"Опора на иностранную помощь также создает риски для автономности и оперативности <...>. Такая зависимость от поставок спутниковых данных иногда становится элементом давления на нашу страну", - отметил он.

За последние месяцы сбои в работе спутниковой связи Starlink происходили несколько раз. Последним таким крупным эпизодом стало отключение системы по всей линии фронта 15 сентября.