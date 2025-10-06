В США назвали сценарий начала войны с Россией

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил в социальной сети X, что использование украинцами ракет «Томагавк» может привести к войне между США и РФ.

При этом, как уточнил Макгрегор, серьезный конфликт начнется «буквально через пару часов». По данным СМИ, в США выразили готовность рассмотреть возможность снятия ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. Однако там не дали четких обещаний относительно пересмотра существующих ограничений.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что поставки подобных ракет Украине не окажут значительного влияния на ход боевых действий. Он также обратил внимание на то, что использование Украиной этого типа вооружения может ухудшить отношения между Россией и США.

«Реальная война»: в Европе назвали главный страх Запада из-за России

«Томагавк» (BGM-109 Tomahawk) — это семейство американских высокоточных крылатых ракет средней дальности, предназначенных для поражения различных целей, включая командные пункты, радары и аэродромы. Они могут преодолевать до 2,5 тыс. км. Ракеты были разработаны компанией General Dynamics в 1970-х, первая модификация принята в 1983 году. С 1991 года ракеты используются во всех конфликтах с участием ВМС США. Они состоят на вооружении США, Великобритании и Австралии. С 1997 года единственный производитель — RTX (ранее Raytheon Technologies).