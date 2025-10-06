Принимающий участие в специальной военной операции на Украине британец Эйден Миннис сжег свой паспорт и отказался от гражданства в поддержку России. Соответствующее видео приводит РИА Новости.

Свою позицию Эйден Миннис обозначил в соцсетях. Он сжег паспорт, стоя на фоне российского флага.

«Сегодня я отказываюсь от британского гражданства. К черту Великобританию. Я буду стоять твердо до конца. Слава России», — заявил Миннис.

Ранее отставной британский офицер Эдвард Харрис, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершил самоубийство после возвращения в Британию. По данным СМИ, присоединившись к ВСУ, Харрис формально нарушил редко применяемый Закон об иностранной вербовке 1870 года. Однако Лиз Трасс, занимавшая на тот момент пост министра иностранных дел, заявила, что поддержит всех британцев, желающих вступить в ВСУ, кроме действующих военных.