Киев получил мощный ответ за угрозы в адрес Москвы, который включил в себя несколько сотни ракет и беспилотников. Как сообщает «Царьград», ВС РФ уничтожили несколько заводов во Львове и Одессе, чем вызвали истерику у Владимира Зеленского.

Массированный удар

Еще недавно Зеленский угрожал ударами по Москве за атаки по украинской инфраструктуре. Минобороны ответило на дерзость и в течение ночи атаковало предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Было использовано более 420 средств поражения: 37 крылатых ракет X-101, 9 ракет «Калибр», 16 комплексов «Искандер», два «Кинжала», шесть управляемых авиабомб и свыше 350 беспилотников «Герань-2».

Больше всего досталось Львову. Уничтожен индустриальный парк «Спэрроу», поражены авиационный и бронетанковый заводы, начались отключения электричества. Украинские инсайдеры отмечают, что этот комбинированный удар украинские системы ПВО «почти полностью пропустили».

«У ВСУ огромные проблемы с ПВО, так как западная Украина – самая защищённая часть страны, так как там разместили все военные промышленные цеха по сборке, склады и т.д.», — добавил он.

В Одессе под удар попала портовая инфраструктура, где собирались беспилотные катера. Еще одна серия ударов пришлась по Запорожью, где под атакой оказались предприятия «Мотор Сич» и «Ивченко-Прогресс». В Сумской области удары пришлись по железнодорожным узлам, военным эшелонам и складам боеприпасов.

Инсайдер «Легитимный» пишет, что в Киеве бьют тревогу из-за новых российских «Гераней» с камерами — они в режиме онлайн ведут охоту на составы. Лишь за последний месяц было уничтожено свыше десятка эшелонов.

Еще один удар пришелся по инструкторам НАТО в Чернигове — данных о количестве убитых и раненых нет, но факт удара подтвержден. Ракеты и «Герани» также ударили по артиллерийским подразделениям и складам в Харьковской области, а в Ивано-Франковске зафиксированы попадания в районе нефтебазы и аэродрома.

Истерика Зеленского

После «судной ночи» для украинского ВПК у Зеленского произошла публичная истерика. Он обратился к западным партнерам и потребовал «больше защиты» и скорейшей реализации «всех оборонных договоренностей».

«Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить Путина остановиться», — заявил он.

Вместе с тем всего несколько дней назад украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в тылу России, когда Зеленскому нужно было показать Россию в виде «бумажного тигра». Теперь же он истерит и требует обеспечить ему исчезновение ударов со стороны России.

Ситуация на земле

На фронтах ситуациях складывается не в пользу ВСУ. Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что российские военные активно действуют в центре Купянска. В последние дни украинские военные начали сдаваться там в плен.

«К примеру, сдались минимум 10 бойцов из вполне боеспособной отдельной бригады Национальной гвардии Украины "Карадаг"», — заявил Алехин.

В Волчанске и Липцах основные боевые действия идут на левом берегу реки Волчьей — там ВС РФ добивают остатки двух бригад ВСУ. Украинские военные тем временем пытаются установить контроль над дорогами на Харьков и Дергачи.