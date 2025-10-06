У Зеленского истерика: Россия нанесла мощные удары по противнику
Киев получил мощный ответ за угрозы в адрес Москвы, который включил в себя несколько сотни ракет и беспилотников. Как сообщает «Царьград», ВС РФ уничтожили несколько заводов во Львове и Одессе, чем вызвали истерику у Владимира Зеленского.
Массированный удар
Еще недавно Зеленский угрожал ударами по Москве за атаки по украинской инфраструктуре. Минобороны ответило на дерзость и в течение ночи атаковало предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Было использовано более 420 средств поражения: 37 крылатых ракет X-101, 9 ракет «Калибр», 16 комплексов «Искандер», два «Кинжала», шесть управляемых авиабомб и свыше 350 беспилотников «Герань-2».
Больше всего досталось Львову. Уничтожен индустриальный парк «Спэрроу», поражены авиационный и бронетанковый заводы, начались отключения электричества. Украинские инсайдеры отмечают, что этот комбинированный удар украинские системы ПВО «почти полностью пропустили».
«У ВСУ огромные проблемы с ПВО, так как западная Украина – самая защищённая часть страны, так как там разместили все военные промышленные цеха по сборке, склады и т.д.», — добавил он.
В Одессе под удар попала портовая инфраструктура, где собирались беспилотные катера. Еще одна серия ударов пришлась по Запорожью, где под атакой оказались предприятия «Мотор Сич» и «Ивченко-Прогресс». В Сумской области удары пришлись по железнодорожным узлам, военным эшелонам и складам боеприпасов.
Инсайдер «Легитимный» пишет, что в Киеве бьют тревогу из-за новых российских «Гераней» с камерами — они в режиме онлайн ведут охоту на составы. Лишь за последний месяц было уничтожено свыше десятка эшелонов.
Еще один удар пришелся по инструкторам НАТО в Чернигове — данных о количестве убитых и раненых нет, но факт удара подтвержден. Ракеты и «Герани» также ударили по артиллерийским подразделениям и складам в Харьковской области, а в Ивано-Франковске зафиксированы попадания в районе нефтебазы и аэродрома.
Истерика Зеленского
После «судной ночи» для украинского ВПК у Зеленского произошла публичная истерика. Он обратился к западным партнерам и потребовал «больше защиты» и скорейшей реализации «всех оборонных договоренностей».
«Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить Путина остановиться», — заявил он.
Вместе с тем всего несколько дней назад украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в тылу России, когда Зеленскому нужно было показать Россию в виде «бумажного тигра». Теперь же он истерит и требует обеспечить ему исчезновение ударов со стороны России.
Ситуация на земле
На фронтах ситуациях складывается не в пользу ВСУ. Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что российские военные активно действуют в центре Купянска. В последние дни украинские военные начали сдаваться там в плен.
В Волчанске и Липцах основные боевые действия идут на левом берегу реки Волчьей — там ВС РФ добивают остатки двух бригад ВСУ. Украинские военные тем временем пытаются установить контроль над дорогами на Харьков и Дергачи.