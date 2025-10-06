Стало известно, что Индия попросит у Путина во время его визита в страну

Индия хочет закупить у России пять дополнительных партий зениток С-400, переговоры должны завершится к официальному визиту российского президента Владимира Путина в страну в декабре 2025 года. Об этом пишут индийские СМИ.

"Высшее руководство министерства обороны Индии встретится со своими российскими коллегами на этой неделе, чтобы рассмотреть возможность совместного производства или прямой закупки у Москвы еще пяти зенитных ракетных комплексов С-400", — пишет индийское издание Hindustan Times.

Как сообщает телеканал India TV, стороны рассчитывают подписать соглашение к официальному визиту Владимира Путина в Индию, который запланирован на декабрь текущего года.

Индия начала использовать опыт СВО при разработке вооружений

По сведениям источников издания, стороны уже достигли принципиальной договоренности о стоимости дополнительных систем. India TV сообщает, что, вероятно, три комплекса будут закуплены напрямую, а два оставшихся – произведены в Индии частными компаниями в рамках соглашения о передаче технологий. Это позволит не только модернизировать оборонительный потенциал Индии, но и расширить участие национальных компаний в реализации стратегических военных проектов. В Hindustan Times отмечают, что цель закупки — укрепление дальнобойной противовоздушной обороны страны с учетом сложной обстановки на границах.

Контракт на первую партию С-400 был заключен между Россией и Индией в октябре 2018 года. Сумма сделки составила 5,43 миллиарда долларов за пять полковых комплектов. Индия стала третьим зарубежным заказчиком С-400 после Китая и Турции. Уже поставленные системы развернуты в приграничных районах, в том числе на границе с Китаем (Ладакх) и с Пакистаном. Как сообщают индийские СМИ, в ходе недавней операции «Синдур» С-400 продемонстрировали высокую эффективность, отражая атаки беспилотников и ракет противника и прикрывая ключевые военные объекты страны.