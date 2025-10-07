Обломки дронов повредили сети котельной в российском регионе

Обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили сети котельной в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В одном из муниципалитетов обломками беспилотника повреждены остекление и сети котельной», — сообщил Гусев.

По его данным, всего за ночь над регионом сбили 17 летательных аппаратов. Атаки, по его данным, отразили над двумя районами. В результате также оказались повреждены стена и забор частного дома, а также автомобиль.

Атаку ВСУ в ночь на вторник, 7 октября, также отразили в Тульской области. Над регионом сбили четыре летательных аппарата, Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировали.