В Минобороны РФ сообщили о срыве ротации ВСУ и других успешных операциях российских сил в Днепропетровской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 6 октября.

Удар «Молнии»

Операторы российских ударных беспилотников «Молния-2» и FPV-дронов уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Военные рассказали, что воздушная разведка долгое время отслеживала перемещения ВСУ и подтвердила, что украинские силы используют дома в одном из населенных пунктов.

По выявленным целям был нанесен комплексный удар. В результате пункты временной дислокации были уничтожены, подчеркнули в Минобороны.

Удары «Града»

Российская система залпового огня «Град» уничтожила укрепленный пункт управления украинскими дронами в лесу Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. Цель была обнаружена во время разведки с беспилотника.

Артиллеристы группировки войск «Восток» получили координаты цели, после чего расчет системы «Град» выдвинулся на огневую позицию и выполнил залп. Цель была поражена.

«Град» был задействован в еще одной операции в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Артиллеристы танкового соединения группировки войск «Центр» сорвали ротацию ВСУ.

Расчеты «Града» уничтожили украинские позиции, нанеся удары по заранее разведанной цели – перекрестку полевых дорог. По данным Минобороны, на этот перекресток подвозили продовольствие, боеприпасы, а также живую силу ВСУ.

Операция Ми-28

Боевой вертолет Ми-28НМ поразил живую силу и опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток». Удар наносился авиаракетами.

«Боевую задачу выполняем на предельно малой высоте с огибанием рельефом местности. Выполняю задачи по уничтожению бронированной, легкобронированной и небронированной техники, а также опорных пунктов и живой силы противника», - рассказал штурман-оператор вертолета.

После нанесения удара экипаж выполнил противоракетный манёвр и выпустил тепловые ловушки. Затем Ми-28НМ вернулся на площадку вылета.

Потери ВСУ у Константиновки

Штурмовики 225-го полка ВСУ понесли потери в районе Константиновки на сумском направлении, сообщил источник РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, ВСУ пытались контратаковать, но с потерями отошли на исходные позиции.

Продвижение ВС РФ у Северска

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что российские войска заняли господствующие высоты у Северска в Донбассе. Марочко уточнил, что высоты находятся на юго-западе от села Серебрянка. Он добавил, что также ВС РФ овладели ключевой высотой северо-западнее Верхнекаменского.

По словам Марочко, эти стратегические высоты позволяют контролировать «все то, что происходит в Северск», так как город оттуда отлично просматривается. Он добавил, что расположение ВС РФ позволяет отрезать пути снабжения ВСУ, ведущие в Северск.