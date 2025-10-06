251 БПЛА: отражена масштабная атака на регионы России

Силы противовоздушной обороны России за ночь сбили 251 украинский беспилотник. Какие регионы оказались под ударом к утру 6 октября, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, сегодня ночью средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Больше всего беспилотников – 60 - было сбито над акваторией Черного моря и 40 - над Крымом. 34 дрона атаковали Курскую область, 30 БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области. В Нижегородской области отражена атака 20 беспилотников. 17 БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, 11 – в Краснодарском крае, по восемь БПЛА – в Брянской и Тульской областях.

Четыре украинских дрона уничтожены в Рязанской области и по два над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей. По одному БПЛА сбито над территорией Липецкой области и над Московским регионом. Сбиты дроны и над акваторией Азовского моря, здесь уничтожено пять летательных аппаратов, сообщило в своем Telegram-канале российское военное ведомство.

Белгородская область

Аварийные службы продолжают восстанавливать электроснабжение в Белгородской области, нарушенное после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, накануне была повреждена инфраструктура в семи муниципалитетах, без света остались около 40 тысяч человек.

«По итогам ночной работы наших энергетиков, частичное отключение в 24 населенных пунктах, [без света] 5400 жителей – это Белгород, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа», — уточнил глава региона.

Он также отметил, что в результате падения обломков БПЛА на территории одного из объектов в поселке Северный загорелись два помещения, повреждены окна в частном доме и легковой автомобиль. Пожар был быстро потушен.

«В городе Грайворон после сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта. Также получил значительные повреждения служебный автомобиль», — рассказал Вячеслав Гладков, подчеркнув, что, по предварительным данным жертв и пострадавших нет.

Воронежская область

Беспилотники были сбиты в шести районах и двух городских округах Воронежской области, уточнил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

«Пострадавших нет. В одном из районов в результате падения обломков временно отключено от электросети одно домовладение», — пояснил он, предупредив, что по данным на 7:42 мск, режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Тульская область

Силами ПВО перехвачены восемь украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Напоминаю, в случае обнаружения подозрительных предметов, нужно незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112», — написал он.

Краснодарский край

Сегодня ночью в Новороссийске звучал сигнал «Внимание всем», сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко.

Он напомнил местным жителям и гостям города о необходимости найти укрытие после объявления опасности атаки БПЛА, например, в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами.

«Не используйте для укрытия автомобиль. Не прячьтесь под стенами многоквартирных домов!» - предостерег глава города.

Сигнал опасности атаки БПЛА был отменен в 7:04 мск.

По информации Telegram-канала Shot, сегодня ночью в районе Туапсе и Сочи были слышны взрывы и «видны вспышки в небе». Местные жители рассказали каналу о том, что минимум 10–15 взрывов раздалось со стороны Черного моря.

Ограничения на полеты

Сегодня ночью в целях безопасности вводились ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять самолетов, совершавших рейс в Сочи», — отметил он.

В аэропорту Сочи на прилет задержано 45 рейсов и один отменен. С вылетом ситуация примерно такая же: 40 рейсов задерживается, один отменен, пишет Telegram-канала Shot.