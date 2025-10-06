На Западе заявили, что Украина уже использует ракеты «Фламинго» для ударов вглубь РФ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять дальнобойные ракеты собственного производства «Фламинго» для ударов вглубь России. Об этом сообщает The Economist.
«Также сообщается о начале использования крылатых ракет FP -5 «Фламинго». Они значительно быстрее беспилотников, летают всего в 50 метрах над землей, имеют дальность более 3000 км и обладают огромной мощностью», — говорится в тексте.
По данным издания, сейчас производится «две-три» ракеты в день, но к концу месяца «это число увеличится до семи».
До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал дальнобойную ракету «Фламинго» большим успехом и анонсировал ее массовое производство. Зеленский заверил, что испытания ракеты уже прошли, и она «самая успешная», которая сегодня есть у Украины. Он подчеркнул, что она может пролететь 3000 километров.
