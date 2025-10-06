Индия обсудит с Россией закупку новых комплексов С-400

Правительство Индии планирует купить у России еще пять систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники в оборонных кругах.

«Высшее руководство министерства обороны Индии встретится со своими российскими коллегами на этой неделе, чтобы рассмотреть возможность совместного производства или прямой закупки у Москвы еще пяти зенитных ракетных комплексов С-400 с целью укрепления дальнобойного оборонительного потенциала Индии», — говорится в сообщении.

Сделка может быть завершена до визита президента России Владимира Путина в Индию в декабре.

В 2018 году Индия подписала соглашение о покупке у России пяти дивизионов ЗРК С-400 на сумму $5,43 млрд. Москва начала поставки в 2021 году.

В сентябре этого года ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что российская сторона намерена завершить поставки «Триумов» в Индию в 2026 году.