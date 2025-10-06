Минобороны заявило о рекордном количестве атаковавших РФ за ночь дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 6 октября, выпустили по России свыше 250 летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 251 беспилотный летательный аппарат. Дроны пытались атаковать 16 регионов, их также сбили над двумя морями.

Больше всего летательных аппаратов — 40 — сбили над Крымом. Еще 34 перехватили над Курской областью, 30 — над Белгородской областью, 20 — над Нижегородской областью, 17 — над Воронежской областью, 11 — над Краснодарским краем. Еще 8 БПЛА перехватили над Брянской, Тульской областями, четыре — над Рязанской областью, по 2 — над Владимирской, Ивановской, Тамбовской и Орловской областями, по 1 — над Липецкой областью и Московским регионом. Летательные аппараты, помимо этого, сбили над Черным (62 дрона) и Азовским (5 дронов) морями.

В ночь на 5 октября силы ПВО сбили 30 летателбьных аппаратов. Под удар тогда попали Белгородская область и Крым.