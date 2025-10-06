СМИ: Российские ракеты научились обходить системы ПВО Patriot

WP: российские ракеты научились обходить системы ПВО Patriot
Американские системы ПВО Patriot больше не способны защищать Украину от ударов российских ракет. Об этом пишет издание Washington Post.
Как стало известно, отечественные оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал» подверглись модернизации, что позволило им осуществлять быстрые маневры на конечном участке траектории, а затем круто пикировать на цель.
ВСУ обстреляли Белгород ракетами: повреждены объекты энергетики
Эти изменения значительно усложнили перехват ракет ВС РФ американским зенитным комплексом Patriot – единственным имеющимся в распоряжении ВСУ ракетным комплексом, способным поражать «Искандеры» и «Кинжалы».
По сообщениям другого зарубежного СМИ Financial Times, на сегодняшний день украинские ПВО отражают лишь 6% российских ударов по военным объектам киевского режима.