Командир роты в 57-й бригаде ВСУ с позывным Потап месяцами держит украинских солдат на позициях без еды и воды.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«В 57-й отдельной мотопехотной бригаде командир роты 9-го отдельного стрелкового батальона с позывным Потап месяцами держит подчиненных на позициях без еды, воды и поддержки», — передаёт агентство.

Кроме того, уточняется, что он находится в 100 км от линии фронта.

Ранее пленный из 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Михаил Челенко рассказал, что украинские военные дают взятки командирам, чтобы их не отправляли на линию боевого соприкосновения.