Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии официально сообщила о выявлении крупной партии вооружения и взрывчатых веществ, которые, согласно заявлению ведомства, планировалось использовать для проведения диверсионных актов. Информация об этом распространена «ТАСС».

© Московский Комсомолец

Согласно официальному заявлению, в столице Грузии готовились масштабные террористические акты с применением изъятых боеприпасов, синхронизированные с попыткой штурма президентской резиденции. Источник в СГБ акцентировал внимание на том, что закупка оружия осуществлялась по указанию представителя одного из формирований, дислоцирующихся на украинской территории.

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий были задержаны лица, ответственные за доставку вооружения и взрывчатых веществ в центральные районы Тбилиси для исполнения диверсионного замысла.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подверг резкой критике дипломатическую поддержку протестных выступлений в Тбилиси, возложив ответственность за это на посольство Европейского союза. По его утверждению, именно роль представителей ЕС в процессах дестабилизации страны вызывает особую озабоченность и требует привлечения к ответственности.