Тайвань намерен приобрести у США дополнительно четыре ЗРК Patriot

Тайвань планирует заказать у США четыре усовершенствованных зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot PAC-3 MSE.

Как утверждает газета Taipei Times, предлагаемый заказ будет размещён за счёт специального бюджета оборонных закупок.

Согласно статье Тайвань намерен получить пусковые установки, до 500 ракет к ним, а также радиолокационную систему. Первая партия будет поставлена предположительно к концу текущего года и развёрнута в уездах Хуалянь и Тайдун.

В The Wall Street Journal ранее писали, что председатель КНР Си Цзиньпин для заключения торговой сделки с США потребовал от президента США Дональда Трампа отказаться от поддержки независимости Тайваня.