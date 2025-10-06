В ВСУ появился состоящий из наемников батальон операторов дронов

В ВСУ появилось подразделение беспилотных систем под названием «Флэш», состоящее из наёмников.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в соцсетях.

Уточняется, что данная структура опубликовала видеозапись, в которой человек в военной форме обращается к зрителям на английском языке и приглашает их присоединиться батальону.

В агентстве добавили, что батальон вероятно входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады «Рыцари зимней кампании» ВСУ.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание в Донецке, в ходе которого было заявлено, что свыше 1 тыс. иностранцев заочно привлекаются к ответственности за наёмничество в рядах украинских оккупантов.