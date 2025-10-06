Беспилотники ВСУ атаковали Рязань, слышны взрывы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали Рязань. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

© Shutterstock

Как рассказали SHOT очевидцы, около 02:20 были слышны четыре взрыва. По словам местных, они видели вспышки в небе. По предварительным данным, украинские дроны сбивают на севере города, говорится в публикации. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Незадолго до этого глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе атаки дронов в городе. Вечером 5 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над тремя регионами РФ 24 украинских беспилотника самолетного типа. Один БПЛА нейтрализовали в Воронежской области, 11 — в Крыму, а 12 — в Белгородской области.