Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за больших потерь в Купянске в Харьковской области отправляет в штурмовые группы танкистов и техников. Об этом ТАСС сообщил пленный командир взвода технического обслуживания танкового батальона 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Святослав Дорош.

«Из подразделений [танковых] забирали людей [в Купянск], как говорят - "в закрепы", вместо пехотных подразделений. Из-за нехватки [личного состава], больших потерь», — объяснил он.

Дорош также рассказал, что в боях под Купянском и Красноармейском российские войска ликвидировали почти половину 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он уточнил, что на красноармейском и купянском направлениях было уничтожено примерно 40 процентов бригады.

Ранее украинский боец Игорь Шевцов, попавший в плен, заявил, что почувствовал разочарование в ВСУ из-за масштабного воровства. По словам военнослужащего, он пошел на фронт добровольно, сделал это «сам и без повестки», однако за годы нахождения в рядах ВСУ он успел утратить в них веру.