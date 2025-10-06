WP: Украинские системы Patriot не справляются с перехватом российских ракет

В ВСУ признали, что американские системы Patriot недостаточно эффективны против российских ракет. По словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрия Игната, причина тому — модернизация ракет, которые летят по квазибаллистической траектории, что затрудняет их перехват. Ранее в западных СМИ появилось предположение, что Россия модернизировала свои «Кинжалы» и «Искандеры». В свою очередь, аналитики обращают внимание на то, что РФ постоянно продолжает совершенствовать свои вооружения.

В Киеве признали, что американские системы ПВО Patriot всё чаще не справляются с перехватом российских ракет. В ВСУ утверждают, что это происходит из-за того, что Россия модернизировала свои вооружения.

«Действительно, стало труднее работать по целям, которые летят по квазибаллистической траектории, осуществляют колебания при заходе на цель... Это осложняет работу Patriot, потому что система работает в автоматическом режиме по баллистике, и становится труднее высчитать точку, в которой противоракета столкнётся или приблизится к ракете противника. В этом сложность», — заявил в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Таким образом он прокомментировал недавнюю публикацию на эту тему в Financial Times (FT).

Помимо этого, ситуацию осложняет недостаточное количество американских систем ПВО, считает представитель Воздушных сил ВСУ.

«Если баллистика может заходить с разных направлений, выявление одной системой невозможно, нужно иметь несколько систем», — пояснил Игнат.

Непредсказуемые русские ракеты

Выводы об острой нехватке американских систем ПВО на Украине сделали и в BBC. Украинская редакция британского СМИ в конце сентября побеседовала с первым замминистра обороны страны Иваном Гаврилюком. Тогда он рассказал, что Киев запросил у союзников по меньшей мере десять систем Patriot.

«Усиление противовоздушной обороны Украины — это инвестиция в безопасность всей Европы», — привёл аргумент Гаврилюк.

В то же время он уклонился от прямого ответа на вопрос, сколь острый дефицит боеприпасов для защиты от российских ракетных атак испытывает Украина. Вместо этого генерал сообщил, что ВСУ используют Patriot «исключительно для сбивания российских баллистических ракет».

«Очевидно, что Киев не может позволить себе применять эти средства против других целей, например крылатых ракет», — констатировали в BBC.

Стоит отметить, что о проблемах у Patriot с перехватом российских ракет в ВСУ говорили и ранее. Тот же Юрий Игнат ещё в конце мая в эфире телемарафона говорил о «модернизации» вооружений РФ, о чём были осведомлены в том числе западные союзники Киева.

«Эта информация есть у нас и наших партнёров, что... именно ракеты «Искандер-М», которые атакуют по баллистической траектории, были усовершенствованы, модернизированы. Речь идёт об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать уже во время захода на цель», — рассказывал Игнат.

Тогда же он обратил особое внимание на манёвры, которые совершают российские ракеты, заходя на цель. «Я думаю, что наши партнёры над этим работают, чтобы и эти решения были усовершенствованы в пользу системы», — заявил представитель Воздушных сил ВСУ.

Таким образом, публикация Financial Times от 2 октября на эту тему стала ещё одним напоминанием о проблемах, которые испытывают ВСУ с западными вооружениями.

«Удары по украинским производителям беспилотников этим летом стали ярким примером того, как Россия совершенствует свои баллистические ракеты, чтобы эффективнее избегать поражения американскими ЗРК Patriot», — отметили в FT.

По предположениям источников газеты, Россия, «скорее всего, модифицировала» свой оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», а также аэробаллистические ракеты «Кинжал». Как утверждают в газете, теперь российские ракеты сначала летят по обычной траектории, а затем отклоняются и уходят в крутое пике на конечном участке полёта или осуществляют манёвры, которые позволяют запутать перехватчики Patriot и уклониться от них.

То, что эффективность американских средств ПВО снизилась, подтверждает падение показателей перехвата баллистических ракет Украиной с 37% в августе до 6% в сентябре, подчёркивает газета со ссылкой на анализ открытых данных украинских ВВС.

Источники FT отметили, что Украина передавала данные о работе комплексов Patriot Пентагону и американским производителям систем ПВО. Они используются для модернизации западных вооружений, чтобы не уступать российским.

«Однако эти доработки зачастую не успевают за развивающейся тактикой Москвы», — признал один из собеседников газеты.

В Киеве считают, что сложившиеся условия «кардинально меняют ситуацию» для России. Ведь ей удалось за последнее время уничтожить ключевые военные объекты и критически важную инфраструктуру ВСУ в преддверии зимы.

Максимально эффективные удары

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, российская промышленность целенаправленно внедряет технические решения, затрудняющие работу зарубежных систем ПВО, что подтверждается ударами по объектам критической инфраструктуры.

«Возможности России по модернизации ключевых ракетных изделий позволяют максимально эффективно наносить удары по объектам критической инфраструктуры киевского режима. При этом делая во многом невозможным противоракетный перехват за счёт введения новых технических решений в такие изделия, как оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и комплекс авиационного базирования «Кинжал», — сказал он в беседе с RT.

В свою очередь, военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник запаса Михаил Ходарёнок утверждает, что квазибаллистическая траектория всегда была свойственна «Искандерам» в баллистической вариации. Под квазибаллистикой обычно понимают меньшую высоту подъёма и более острый угол входа в зону поражения, что сокращает время для перехвата и усложняет наведение перехватчиков, уточнил он.

«Классическая баллистическая траектория — это когда ракета поднимается на 1 тыс. км. А если она поднимается на высоту 40—50 км, то это — квазибаллистическая траектория. То есть она поднимается вверх, но не так высоко, чтобы считать эту траекторию полностью баллистической. А потом есть ещё такое понятие в зенитно-ракетном деле, как угол входа в зону поражения ЗРК. Если он достаточно острый, то есть ракета чуть ли не отвесно пикирует на охраняемый объект, то боевая среда ещё больше усложняется. Потому что зона поражения сокращается, как и все временные интервалы», — пояснил эксперт.

Он также не исключил, что снижение результативности боевых стрельб украинских Patriot можно объяснить целым комплексом мероприятий, в том числе увеличением манёвренных возможностей ракет, и, возможно, применением ложных целей, которые сами же ракеты и запускают.

«О модернизации никаких официальных заявлений со стороны Минобороны РФ не поступало. Перехваты российских ракет, особенно «Кинжалов», и ранее происходили нечасто. Однако если эти показатели продолжают снижаться, значит, видимо, отечественные инженеры что-то модернизировали», — рассказал эксперт.

Специалисты сходятся во мнении, что России удаётся поддерживать высокую планку в военной сфере, несмотря на санкции со стороны Запада, а это говорит о малой эффективности рестрикций и успешной адаптации российского ВПК к сложившейся ситуации.