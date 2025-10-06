Погранслужба Украины распустила роту БПЛА 10-го мобильного отряда

На Украине распустили подразделение ударных беспилотников 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы. Об этом сообщает Telegram-канал издания "Политика Страны". В видеообращении операторы дронов заявили, что их "раздербанили и уничтожили" без всяких объяснений.

© Газета.Ru

Командование не дало никаких объяснений, в связи с чем было принято такое решение. По словам операторов, они получили приказ сдать оборудование и подготовиться к переводу в пехоту, не смотря на то, что являются специалистами узкого профиля.

24 сентября стало известно, что военнослужащие ремонтного батальона Вооруженных сил Украины во Львове из-за решения командования отправить специалистов-ремонтников и солдат старшего возраста в штурмовые подразделения намерены массово покинуть часть. В июле сообщалось, что новые мотострелковые роты Вооруженных сил Украины, которые формируют из мобилизованных граждан, нередко насчитывают от 60 до 70 бойцов.