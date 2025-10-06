Колумбийские наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), попросили президента страны Густава Петро спасти их.

Один из бойцов рассказал, что они потребовали от украинского командования освободить их от службы. В ответ на это они были арестованы, а через два дня помещены в автобус с обещанием отправить в Польшу. Однако, по словам наемника, у них нет уверенности в том, что украинские власти действительно выполнят обещание.

«Пожалуйста, господин президент Колумбии, помогите нам, через МИД или сами вмешайтесь. Возьмите на себя ответственность за нас, за наши жизни», – приводит слова колумбийца «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что ВСУ выстроили 50-километровую линию обороны в ДНР. Журналистка, побывавшая в подконтрольных Киеву городах области, подметила, что украинская армия активно работает над созданием заграждений от дронов на ключевых дорогах между населенными пунктами.