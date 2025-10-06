«Пожалуйста, господин президент»: наемники ВСУ из Колумбии просят спасти их с Украины
Колумбийские наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), попросили президента страны Густава Петро спасти их.
Один из бойцов рассказал, что они потребовали от украинского командования освободить их от службы. В ответ на это они были арестованы, а через два дня помещены в автобус с обещанием отправить в Польшу. Однако, по словам наемника, у них нет уверенности в том, что украинские власти действительно выполнят обещание.
«Пожалуйста, господин президент Колумбии, помогите нам, через МИД или сами вмешайтесь. Возьмите на себя ответственность за нас, за наши жизни», – приводит слова колумбийца «Лента.ру».
Ранее сообщалось, что ВСУ выстроили 50-километровую линию обороны в ДНР. Журналистка, побывавшая в подконтрольных Киеву городах области, подметила, что украинская армия активно работает над созданием заграждений от дронов на ключевых дорогах между населенными пунктами.