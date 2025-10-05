План «Ковер» ввели в Пензенской области

В Пензенской области введен план «Ковер». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«Над рядом районов области введен план «Ковер», — заявил он.

При этом около 30 минут назад на территории региона ввели режим беспилотной опасности. Губернатор сообщал, что в целях безопасности граждан были введены временные ограничения на работу мобильного интернета.

До этого аналогичные ограничения вводились в Пензенской области 4 сентября. При этом особые меры безопасности отменили лишь на следующий день.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине в России начали чаще применять этот план из-за атак беспилотников ВСУ и угроз безопасности гражданской авиации в воздушном пространстве.