В США заявили, что Трамп принял предложение Путина по ДСНВ

Администрация Дональда Трампа приняла предложение Владимира Путина о сохранении количественных ограничений Договора о СНВ в течение следующего года. Об этом заявил глава Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, передает ТАСС.

Как отметил эксперт, его организация приветствует положительную реакцию американской стороны на инициативу российского президента.

«Большее количество ядерного оружия не сделает ни Штаты, ни Россию, ни мир в целом безопаснее», — подчеркнул Кимболл.

Он отметил, что соблюдение ограничений после истечения срока действия договора поможет снизить напряженность и предотвратить новую гонку вооружений, а также создаст условия для переговоров о более долгосрочном соглашении.

5 октября Трамп заявил, что предложения Путина по ДСНВ звучат как хорошая идея.

22 сентября Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова придерживаться договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го. По словам главы государства, Москва примет решение о последующем сохранении добровольных самоограничений на основе анализа обстановки.

До этого Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия ДСНВ, назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что США намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.