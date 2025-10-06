Удар оптоволоконного дрона по технике ВСУ попал на видео

Кота Мурчика в Киевской области украли пьяные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы подарить ребенку одного из них. Подробности инцидента раскрывает RT в Telegram-канале.

Похитителей животного уже нашли, но они отказались возвращать Мурчика, пока из местных групп не удалят видео.

«Там уже скандал на полсела», — приводит RT сообщение, опубликованное в одном из украинских Telegram-каналов.

5 октября в украинских пабликах в Telegram появилось видео, где двое неизвестных забирают кота и увозят его на машине. Сначала утверждалось, что это были сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), однако позже эту версию опровергли.