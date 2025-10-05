Трамп оценил инициативу Путина по продлению ДСНВ

Глава США Дональд Трамп отметил, что считает хорошей идеей предложение президента России Владимира Путина еще год придерживаться количественных ограничений, предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, 22 сентября российский лидер на совещании с Советом безопасности РФ заявил, что Москва по истечении в феврале 2026 года срока действия ДСНВ готова в течение еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу, если аналогичный шаг сделают США.

Журналисты попросили президента США прокомментировать инициативу Путина.

«Для меня это звучит как хорошая идея», — отметил Трамп.

Напомним, что 2 октября в ходе выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ сообщил, что Москва уверена в своем ядерном щите. В свете этого, добавил он, если США не пожелают продлить ДСНВ, «то продление не нужно и России».