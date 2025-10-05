На Западе сделали неожиданное признание о системах Patriot на Украине

Американские комплексы Patriot, отправленные на Украину, не в состоянии справиться с сотнями российских беспилотников и десятками ракет различных типов, пишут в статье для The Washington Post обозреватели Шивон О'Грейди и Сергей Моргунов.

По их данным, в ночь на воскресенье, 5 октября, российские военные запустили ракеты и дроны по объектам на территории Украины. Удары повредили энергетическую инфраструктуру по всей стране.

«Нам нужна более мощная оборона, более быстрое выполнение всех соглашений в области обороны, особенно в отношении противовоздушной обороны, чтобы сделать этот воздушный террор бессмысленным», — разъяснил Владимир Зеленский.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заметил, в свою очередь, что Западу следует сделать все, чтобы повысить стоимость боевых действий для России. В частности, пояснил он, союзники должны ввести новые, разрушительные санкции.

Россия "взломала" Patriot: Киев ждет тяжелая зима

Журналисты отметили, что Киев призывает Соединенные Штаты и Европу направить Украине новые средства противовоздушной обороны и ввести новые санкции против России, чтобы еще больше ограничить ее военную экономику.

По их оценке, комплексы Patriot являются единственными системами противовоздушной обороны, способными надежно перехватывать российские баллистические ракеты.

Вместе с тем, пояснили О'Грейди и Моргунов, даже эти современные системы не смогли отбить российские атаки, в том числе, на Киев. Они добавили, что «потребуются десятки систем, чтобы обеспечить хоть какое-то подобие воздушного щита над страной».

Ранее Financial Times сообщила, что Россия успешно модернизировала ракеты «Искандер-М» и «Кинжал», чтобы обходить американские системы ПВО Patriot на Украине.

По данным газеты, за последние месяцы доля сбитых украинской ПВО ракет такого типа упала с 37% в августе до 6% в сентябре, несмотря на уменьшение общего числа пусков.

«Искандер-М» — одноступенчатая твердотопливная управляемая баллистическая ракета с неотделяемой головной частью, масса боевой части — порядка 480 кг. Дальность — 50–500 км.

«Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который способен поражать стационарные и надводные объекты (авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты); авиационный вариант наземного ОТРК «Искандер». Дальность поражения — более 2 тыс. км. Масса боевой части — около 500 кг.