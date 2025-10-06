ВС России заняли ключевые высоты под Красным Лиманом

Российские войска заняли ключевые высоты под Красным Лиманом в районе населённого пункта Ставки в Донбассе.

Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, на данный момент из населённого пункта активно выбиваются украинские боевики, находящиеся на возвышенности.

«Красный Лиман находится в низине, поэтому с этих высот российская армия может просматривать город как на ладони», — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее ВС России освободили населённый пункт Кузьминовка в ДНР.

Также сообщалось, что российские военные практически выбили ВСУ из Чунышино под Красноармейском.