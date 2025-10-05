Премьер Словакии опроверг информацию о создании «стены дронов» в Европе

Конкретного проекта по созданию «стены дронов» в Европе нет. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы O 5 minút 12.

«Не существует никакого проекта, никакой «стены дронов» […]. Есть дискуссия экспертного характера о том, что является самым лучшим способом для сбития дронов. Точно не является самым лучшим способом для сбития дрона, который стоит €5 тыс., использовать истребитель, который выстрелит в дрон ракетой за €300 тыс.», – сказал Фицо.

3 октября американские военные аналитики сочли нереалистичным создание «стены дронов» в Восточной Европе. Проблема реализации плана главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, по их мнению, заключается в том, что для стран Балтии и Польши проект звучит как разумный ответ на «растущую угрозу» со стороны России. Однако центрально- и западноевропейские государства сомневаются в целесообразности этой идеи.

В свою очередь российский обозреватель Владимир Скачко выразил мнение, что Франция не поддержит идею создания «стены дронов» из-за политического противостояния французского лидера Эммануэля Макрона и фон дер Ляйен.