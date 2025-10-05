ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район

В Белгородской области дроны атаковали областной центр и несколько сел в пригороде. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгороде беспилотник упал рядом с частным домом. В результате вылетели стекла из окон в гараже, осколками посечены крыша, фасад и ворота. Досталось и соседним домам - в них пострадали фасады и припаркованный автомобиль.

Еще один дрон повредил дорогу возле коммерческого объекта.

В поселке Дубовое Белгородского района обломками сбитых БПЛА повреждены два частных дома, надворная постройка и машина. Похожая ситуация и в нескольких селах. Так, в Таврово из-за падения обломков поврежден частный дом, в Стрелецком - гараж, три частных дома, две надворные постройки и газовая труба, в селе Новая Нелидовка - два легковых автомобиля.