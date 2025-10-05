Доброволец из Ирландии Эйден Миннис после получения российского паспорта сжег документ, подтверждающий его британское подданство.

"Пошла к черту!" - посоветовал Англии 38-летний ирландец и подтвердил свои слова очередью из автомата Калашникова. "Вверх, вверх!" - посоветовал испуганный оператор, фиксировавший обращение на видео.

Миннис воюет в интернациональной бригаде "Пятнашка" и награжден медалью Суворова за храбрость.

"Я предан своему делу и испытываю к России только любовь. Здесь обо мне позаботились. Здесь я обрел свободу, получил гражданство, женился, купил дом. Всего этого никогда не случилось бы у меня на родине", - рассказал Эйден западным журналистам.

Британская пресса называет Эйдена Минниса и его соотечественника Бена Стимсона - тот тоже воюет за Россию, - "предателями", однако мнение читателей не столь однозначно.

"Британия и Россия были союзниками во Второй Мировой войне, что сейчас не так?" - пишет одни в комментариях.

Другие напоминают про свободу выбора, как одно из завоеваний демократии.