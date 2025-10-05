Появилось видео украинского МиГ-29 в "режиме зверя"

ВВС Украины похвастались кадрами своего истребителя МиГ-29 в небе и с максимальным вооружением (в США такую оснастку называют "режим зверя").

В случае с украинским самолетом животное получилось чахлым, на серьезного хищника никак не тянет.

Шесть ракет под крыльями, конечно, смотрятся внушительно. Но если приглядеться, ракеты все старые, советские. Четыре Р-73 с тепловым наведением предназначены для ближнего боя, пара Р-27 - доработанный вариант ракеты средней дальности образца 1984 года с украинской головкой наведения.

ВВС Польши подняли в воздух истребители из-за якобы активности России на Украине

Главный недостаток этого арсенала - он способен работать на дистанции до 100 километров в час. А на такое расстояние ВКС и ПВО России к себе противника не подпускают. Украинцы это знают, поэтому их истребители в воздушных боях до сих пор не участвуют - разве что с беззащитными "Геранями". Да и те умудряются сбивать F-16.