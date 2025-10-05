Появились кадры масштабного пожара в Чернигове после утреннего удара

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала кадры масштабного пожара в Чернигове в результате утреннего удара российских войск. Видео появилось в Telegram-канале ведомства.

На кадрах запечатлен крупный пожар на одном из инфраструктурных объектов.

Ранее военный блогер Борис Рожин сообщил, что Чернигов был атакован дронами типа «Герань».

Появилась схема мощного удара по Львову

«В области уже с неделю серьезные перебои с электроэнергией», — добавил он.

В ночь на 5 октября удар также был нанесен по Львову. После ночной атаки дронов и ракет поднялись столбы дыма и остановилась работа транспорта.