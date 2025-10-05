Стали известны последствия ночного удара по Львову

Во Львове остановилась работа общественного транспорта после ночной атаки дронов и ракет. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале.

«Общественный транспорт во Львове пока не выходит на маршруты», — написал он.

Позднее Садовой сообщил об отмене воздушной тревоги. Работа транспорта, по его словам, начинает восстанавливаться.

Ранее стало известно, что над Львовом после ночной атаки дронов и ракет поднялись столбы дыма. Сообщается, что часть Львова осталась без света в результате ударов дронов.