Появилась схема мощного удара по Львову

Украинские мониторинговые ресурсы опубликовали схему ночных ударов по военным и стратегическим объектам.

Главной целью атаки в ночь на 5 октября стал Львов - на запад Украины летели БПЛА "Герань", крылатые ракеты морского и воздушного базирования и ладе пара гиперзвуковых "Кинжалов".

© соцсети

Страна.ua: над Львовом на западе Украины поднимается большой столб дыма

Выпущенные Черноморским флотом "Калибры" вошли на территорию Украины плотной группой над Херсонской областью.

Сделав петлю у Одессы (в городе на всякий случай объявили воздушную тревогу) они пошли дальше на запад и ударили по целям южнее Львова.