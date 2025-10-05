Появилась схема мощного удара по Львову
Украинские мониторинговые ресурсы опубликовали схему ночных ударов по военным и стратегическим объектам.
Главной целью атаки в ночь на 5 октября стал Львов - на запад Украины летели БПЛА "Герань", крылатые ракеты морского и воздушного базирования и ладе пара гиперзвуковых "Кинжалов".
© соцсети
Страна.ua: над Львовом на западе Украины поднимается большой столб дыма
Выпущенные Черноморским флотом "Калибры" вошли на территорию Украины плотной группой над Херсонской областью.
Сделав петлю у Одессы (в городе на всякий случай объявили воздушную тревогу) они пошли дальше на запад и ударили по целям южнее Львова.