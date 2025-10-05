ВВС Польши подняли в воздух истребители из-за якобы активности РФ

ВВС Польши подняли в воздух истребители из-за якобы активности России на Украине
Истребители Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине.
Об этом сообщает оперативное командование родов ВС Польши, отмечая, что также в состояние повышенной готовности были приведены и наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.
«Оперативное командование вооружённых сил следит за текущей ситуацией, а подчинённые силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — говорится в публикации в соцсети Х.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий распорядился отправить войска страны на границу с ФРГ и Литвой.