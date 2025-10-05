Стало известно о ракетной атаке по территории Украины
Территория Украины оказалась под ударами ракет. Как сообщает издание «Страна.ua», под огнем западные области, в нескольких городах гремят взрывы.
Уточняется, что, помимо ракет, в небе над территорией республики находится большое количество беспилотных летательных аппаратов.
Ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России готовят самую массированную атаку на Украину с применением дронов за всю историю проведения спецоперации, по территории республики могут запустить до 750 беспилотников.