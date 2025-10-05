В Купянске уничтожили группу спецназа ВСУ при попытке покинуть город

Российские военнослужащие при помощи дронов нанесли удар по группе спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда противник пытался покинуть город. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«В Купянске наши FPV-дроны уничтожили группу военнослужащих 19-го центра спецназначения, которые уцелели после ударов ФАБ. Они пытались покинуть город на бронеавтомобиле», — поделился собеседник агентства.

По его словам, автомобиль ВСУ заглох на выезде из города. Там его и обнаружили операторы российских беспилотников. Жертвами удара стали девять военнослужащих противника.

Ранее генерал-майор в отставке Сергей Липовой сообщил, что российские войска формируют котел вокруг подразделений ВСУ, сражающихся под Купянском.