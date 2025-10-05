Марочко: Киев усилил группировку у Купянска "огромным количеством" дронов

ТАСС

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилило свою группировку в Купянске Харьковской области "огромным количеством" дронов, однако российские силы планомерно их уничтожают. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Наши войска сконцентрировали внимание на уничтожении всего того, что направляет украинское командование в Купянск. Это, естественно, уничтожение пунктов управления, связи и пунктов дислокации солдат сил беспилотных систем. Как передают мне источники, которые находятся в Купянске, небо над Купянском буквально кишит украинскими дронами, поэтому прежде всего нужно убрать эту угрозу", - сказал он.

Эксперт добавил, что перемалывание вооружения и техники ВСУ, направленных Киевом в Купянск, в дальнейшем позволит российским силам продвигаться в городе с минимальными потерями.