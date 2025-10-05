Учитель физкультуры из Кузбасса добровольно ушёл на СВО

Бывший учитель физкультуры из Новокузнецка отправился в зону спецоперации.

«Тут осознанное решение: у меня много знакомых, с кем мы вместе служили, учились, ушли — то есть с 14-го года ещё воевать. Они с 14-го года ещё здесь, а когда началось СВО, ещё многие ушли. Ну а кто, если не мы, будем защищать нашу Родину от угрозы фашистов?» — рассказал сам мужчина.

По его словам, данное решение было продиктовано чувством долга и необходимостью защитить родную страну.

Как отмечает РИА Новости, военнослужащий с позывным Скиф служит в зоне Южного военного округа, действующего в интересах группировки «Центр».

Весной доброволец 99-го отдельного ремонтного батальона 51-й гвардейской армии Ирина Кирилюк рассказала, что приехала в зону СВО вслед за мужем и сыном.

5 октября президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя.