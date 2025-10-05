Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передаче трофейной американской тяжёлой бронемашины «Кугуар», захваченной российскими военнослужащими, в зону проведения спецоперации.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Сегодня решил отправить обратно в зону проведения специальной военной операции трофейный «Кугуар». Это тяжёлая бронемашина, произведённая в США. Она находится на вооружении ряда стран НАТО. Ее забрали у укронацистов в ходе штурма их позиций», — говорится в публикации.

Теперь, отметил Кадыров, броневик будет служить верой и правдой России, направив орудие против своих прежних западных хозяев.

Ранее военкор RT Хассан Насср рассказал, как российские войска лишают ВСУ последней техники.

В мае боец 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС России показал военкору RT Александру Яремчуку захваченные в зоне спецоперации в качестве трофеев немецкий пулемёт MG 42, снятый с танка Leopard, и музейный экспонат из Чехословакии — пулемёт UK Vz.59.