Кадыров сообщил об отправке в зону СВО трофейной американской бронемашины
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передаче трофейной американской тяжёлой бронемашины «Кугуар», захваченной российскими военнослужащими, в зону проведения спецоперации.
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Теперь, отметил Кадыров, броневик будет служить верой и правдой России, направив орудие против своих прежних западных хозяев.
Ранее военкор RT Хассан Насср рассказал, как российские войска лишают ВСУ последней техники.
В мае боец 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС России показал военкору RT Александру Яремчуку захваченные в зоне спецоперации в качестве трофеев немецкий пулемёт MG 42, снятый с танка Leopard, и музейный экспонат из Чехословакии — пулемёт UK Vz.59.