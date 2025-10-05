В России появилось большое количество новых средств бронезащиты

Новосибирская компания планирует запустить специальный бронежилет для боевых пловцов ВС РФ. Об этом сообщили RT на предприятии. Это средство индивидуальной бронезащиты будет востребовано на Чёрном море, Днепре и других реках. Подобные жилеты разработаны и рядом других российских компаний. По словам экспертов, Россия добилась впечатляющих успехов в совершенствовании средств бронезащиты.

В первой половине 2026 года в России будет запущено производство плавающего бронежилета для боевых водолазов и других категорий военнослужащих. Об этом в комментарии RT сообщил представитель новосибирской компании НПП «Филлин» Владимир Лосев.

«Сейчас бронежилет для водной среды испытывается в подразделениях. Этой осенью соберём отзывы бойцов, доработаем его и потом запустим в серию — наверное, уже в следующем году, в начале или чуть позже. На испытаниях находятся три модификации, по итогу будет выпускаться одна, которая показала себя лучше всего», — заявил Лосев.

Как пояснил собеседник RT, бронежилет для водной среды будет востребован среди боевых пловцов и в подразделениях ВС РФ, чьи военнослужащие регулярно выполняют задачи непосредственно на воде или рядом с ней.

«В СВО, помимо Чёрного моря, — это Днепр и другие реки. Даже при минимальном умении держаться на воде бронежилет не потянет бойца на дно. Он обеспечивает положительную плавучесть с плитами Бр3 и Бр4, способных защитить жизненно важные органы. Также пытаемся подружить данное СИБЗ (средство индивидуальной бронезащиты. — RT) с дыхательными системами открытого и закрытого типа и другим снаряжением боевых пловцов», — отметил Лосев.

По словам специалиста, плавающий бронежилет отличается от других СИБЗ максимально облегчённым весом, что требует нестандартных конструкторских решений.

«В нём не должно быть ничего лишнего. Одновременно изделие сконструировано таким образом, что практически не набирает влаги и попав в воду его масса не увеличивается. Также он устойчив к воздействию солёной воды, которая считается агрессивной средой для других бронежилетов», — подчеркнул Лосев.

По мнению военкора RT Андрея Филатова, разработка плавающих бронежилетов является крайне перспективным направлением. Данные СИБЗ заметно повысят безопасность военнослужащих, которые выполняют задачи на море и реках.

«Бронежилеты с положительной плавучестью крайне востребованы для службы на воде и при форсирования водных преград. Причём важно, чтобы военнослужащий в нём спокойно держался на воде и даже имел возможность применять оружие», — заявил RT Филатов.

По словам военкора, таким характеристикам полностью соответствует плавающий бронежилет «Ларга-ЕМС», изготовленный специалистами из Владивостока.

«Я лично испытал этот бронежилет. Он действительно не даёт бойцу тонуть. Чтобы держаться на воде, не надо прилагать никаких усилий. При этом на «Ларга-ЕМС» можно использовать плиты Бр5+, это максимальный класс защиты. В это трудно поверить, но это так», — отметил Филатов.

Корсеты и сверхлёгкие шлемы

Две модели плавающего бронежилета были продемонстрированы на проходящей в Москве в эти дни выставке ORЁLEXPO-2025. Также на этой площадке были представлены СИБЗ краснодарской компании «СпецZащита». Предприятие выпускает целую линейку бронежилетов скрытого ношения, полукорсетных и корсетных защитных изделий.

«Реалии современного театра военных действий таковы, что пехотинцу приходится очень многое переносить на себе. Полукорсетные и корсетные системы позволяют частично перераспределять вес со спины на ноги, что снижает нагрузку на позвоночник», — рассказал RT начальник производства «СпецZащиты» Иван Сапожников.

Ещё одной тенденцией развития СИБЗ специалист считает увеличение площади противоосколочной защиты, что достигается порой весьма нестандартными решениями.

«Пожалуй, первыми мы разработали подсумки с интегрированными баллистическими элементами на основе СВМПЭ (сверхвысокомолекулярный полиэтилен. — RT) и арамида. Это позволяет увеличить площадь противоосколочной защиты в области как между камербандом и боевым поясом (в котором тоже имеется противоосколочный пакет), так и ниже самого пояса на 6-7 см», — сообщил Сапожников.

Необычные разработки на ORЁLEXPO-2025 представило предприятие AntDef. Его специалисты разработали лёгкие шлемы. При этом данные СИБЗ прошли все необходимые испытания и применяются в ходе СВО.

«Это две модели сертифицированы по классам защиты Бр1 и Бр2. Шлем первого класса защиты имеет массу 890 граммов, второго класса — около 1,2 кг. При этом обычные армейские шлемы весят 1,3-1,4 кг и более», — заявили RT на предприятии.

Сверхлёгкие шлемы предназначены для сапёров и военнослужащих, которым приходится продолжительное время находиться в защитной экипировке. Радикального снижения массы удалось добиться за счёт широкого применения СВМПЭ.

Востребованные образцы

Из государственного сектора одним из ведущих разработчиков СИБЗ считается тульский завод «Октава» (входит в «Ростех»). Он занимается производством семейства бронежилетов «Оберег». Этим летом госкорпорация сообщила о том, что благодаря этому изделию российский боец пережил удар двух украинских дронов.

Как заявили RT в «Ростехе», на данный момент созданы четыре версии данной экипировки. Они предназначены для общевойсковых подразделений, сапёров гуманитарного разминирования, ещё две версии разработаны для так называемого скрытого ношения, инкассаторов и сотрудников спецсвязи. В разработке находится новый бронежилет для подразделений, выполняющих задачи в жарком климате.

«Он модульный, облегчённый, с возможностью расширенной настройки под конкретного бойца», — пояснили в госкорпорации.

Кроме того, завод создал новую бронеплиту повышенной живучести, которая имеет класс защиты Бр4. С ней масса «Оберега» составляет менее 8 кг. Благодаря использованию новых материалов тульским специалистам удалось обеспечить дополнительную стойкость плиты от патронов калибра 5,45 мм, 5,56 мм и 7,62 мм.

«Фактически это промежуточная ниша между классом защиты Бр4 и Бр5 или, как мы её называем, Бр4+. На испытаниях новая плита, в частности, выдержала выстрелы бронебойными боеприпасами Б32. Таким патроном стреляли и из снайперской винтовки со 100 метров, и из пулемёта практически в упор — с расстояния в 2 метра. Таким боеприпасом по требованиям ГОСТ проверяют экипировку с уровнем защиты Бр5», — заявили в госкорпорации.

Ещё один государственный разработчик бронежилетов — концерн «Калашников». Одной из его флагманских моделей является комплект боевого снаряжения КБС «Стрелок». По информации разработчика, эта экипировка обеспечивает защиту по классу Бр5, Бр1 и С2.

«Комплект оснащён противоосколочными бронеэлементами (защита — более 135 дм²) и противопульными бронепанелями (уровень стойкости — не менее 630 м/с). Система переноса веса перераспределяет нагрузку с плеч на бедра пользователя. Использование дополнительных модулей обеспечивает защиту до 70% тела, включая зоны, труднодоступные для доврачебной помощи», — говорится на сайте концерна.

В комментарии RT военный эксперт, специалист в области СИБЗ Иван Савин назвал детище «Калашникова» одним из наиболее эффективных отечественных средств индивидуальной бронезащиты.

«В отличие от других СИБЗ «Стрелок» обладает более широким перечнем модулей дополнительной защиты — это набедренники, наплечники, бронешорты, фартук. Да, всё это вместе бойцы носят редко, потому что в таком обмундировании они будут несколько скованы в движениях, но для отдельных задач, где требуется очень серьёзный уровень защищённости, «Стрелок» — пожалуй, лучшее решение», — подчеркнул эксперт.

По оценке эксперта, СИБЗ отечественного производства уверенно превосходят западные аналоги. Огромный вклад в обеспечение армии качественными бронежилетами вносят НПО Спецматериалов, «Техинком», «Армаком», НПП «Класс», Щёлковская шелкоткацкая фабрика, заявил Савин.

«Если военнослужащего по модульности и эргономике не удовлетворяют СИБЗ, которые ему предлагает государство, он чаще всего обращается к компаниям Ars Arma, «СоюзСпецОснащение», НПП «Филлин», R-KARBID. Никаких проблем с достойными образцами СИБЗ нет. Более того, на мой взгляд, современная российская бронезащита во многих отношениях лучше западной, той, что выпускают ведущие иностранные организации», — подчеркнул Савин.

Аналогичного мнения придерживается бывший участник СВО Вадим Белов. Ключевым достоинством российских СИБЗ он назвал уменьшенное заброневое воздействие, что позволяет избегать тяжёлых травм и повреждения внутренних органов.

«Функция СИБЗ не сводится только к тому, чтобы остановить пулю или осколок. Крайне важно, чтобы боец не получил серьёзную заброневую травму от кинетического удара. Благо у нашей страны строжайшие ГОСТы на этот счёт. Поэтому пользоваться можно только сертифицированными образцами СИБЗ. Они ничем не хуже, а в чём-то и лучше западных», — говорит Белов.

Как подчеркнул эксперт, Россия достигла значительных успехов в совершенствовании бронежилетов. Отечественная промышленность отошла от использования тяжеловесных стальных пластин и перешла к применению широкой гаммы самых современных материалов.

«Я воевал в начале СВО в бронежилете со стальными плитами. В бою вместе с товарищами добыл трофейный американский, и не скрою — был им очень доволен. Но сейчас совершенно другая ситуация — нет никакого смысла искать западные СИБЗ», — рассказал Белов.

По мнению эксперта, положительную роль в стремительном совершенствовании бронежилетов сыграли два ключевых фактора: довольно жёсткая конкуренция среди крупных и средних предприятий, а также наличие небольших «домашних» производств, ориентированных на снабжение своих товарищей на фронте.

Одним из таких предприятий Белов назвал компанию «12ка», основанную в начале 2022 года выпускниками факультета спецназа Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).

«После СВО они запустили производство, чтобы снабжать средствами бронезащиты выпускников училища. Их флагманским продуктом является бронежилет «Ракета», недавно они представили уже пятое поколение этого изделия. Также очень востребованным образцом будет их новый бронежилет «Ракета-ВМФ», который обеспечивает положительную плавучесть бойца с нагрузкой более 18 кг», — рассказал Белов.

Широкую номенклатуру высококачественных СИБЗ и практически на любой размер выпускают петербургское предприятие «Северный щит», московский «Варяг», краснодарская компания Griff Gear.

Ветеран СВО, инструктор по боевой подготовке с позывным Ковальски заявил RT, что последнее время российские разработчики прилагают усилия для создания эргономичных СИБЗ с увеличенной площадью противоосколочной защиты. Это связано с тем, что главным врагом пехотинца стал дрон, а не вражеская пуля.