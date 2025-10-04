Стало известно о возможном запуске Россией 750 дронов по Украине

Вооруженные силы (ВС) России готовят самую массированную атаку на Украину с применением дронов за всю историю проведения спецоперации.

По данным Telegram-канала «Военндело», по территории республики могут запустить более 700 дронов.

«Украинские мониторинговые ресурсы сообщают, что сегодня ночью ожидается рекордная атака российских БПЛА-камикадзе типа "Герань" — до 750 дронов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Черном море зафиксированы три ракетоносителя «Калибр», несущие на себе 24 ракеты.

Российский город атаковали беспилотники

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли поражение работавшим на военно-промышленный комплекс Украины объектам энергетики.