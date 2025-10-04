Волчанск постепенно оказывается под контролем Вооруженных сил России, сообщили в российских силовых структурах.

Представитель силовых структур отметил, что жители города в социальных сетях часто сетуют на то, что Волчанску не присвоено звание «города-героя», как это было сделано для Сум и Тростянца, передает ТАСС.

По его словам, Зеленский не присвоил это звание городу, потому что он плавно переходит под контроль ВС России.

«И в таким случае перед зрителями «телемарафона» неудобно получается», – указал собеседник агентства.

Напомним, президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» сообщил, что российские военные уже взяли под контроль Юнаковку в Сумской области, а также половину Волчанска.

Ранее бойцы группы «Север» продвинулись на триста метров в Волчанске. Они нанесли потери украинским силам.