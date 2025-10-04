Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) за деньги снимают с дронов для эвакуированных из Волчанска жителей видео повреждений их домов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным информатора, эвакуированные из Волчанска беженцы год не могут получить положенные компенсации, поскольку чиновники Харьковской области просят предоставить фото и видеоподтверждение ущерба.

«Всего за несколько тысяч гривен военные из 57 бригады с помощью дрона готовы снять для беженцев из Волчанска видео повреждений их домов. Такие вот они защитники Волчанска», — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не присвоил Волчанску звание «города-героя», поскольку Вооруженные силы России (ВС РФ) активно продвигаются в городе вперед.